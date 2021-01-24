Москва, , 17:28 — REGNUM Владимир Драчев — экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) — прокомментировал победу российских спортсменов в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Об этом 24 января сообщает «СЭ».

"Отличная работа. Боюсь спугнуть, с ейчас спортсменок нельзя перехвалить. Подготовка к ЧМ вроде проходит в планомерном и хорошем режиме», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января завершилась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира в Антхольце.

I место заняла сборная России, на II строчке — Германия, замкнула тройку сильнейших команда Франции.