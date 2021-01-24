Рим, , 17:23 — REGNUM Наставник футбольной «Фиорентины» (Италия) Чезаре Пранделли поделился мнением об игроке «Спартака» (Москва) Александре Кокорине. Об этом 24 января сообщает Sky Sport.

«У Кокорина есть характер и нужные качества, но ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду счастлив», — заявил он. Ранее «фиалки» и красно-белые достигли договоренности по трансферу футболиста.

Ранее главный тренер «Рубина» (Казань) Леонид Слуцкий оценил перспективы нападающего Кокорина в «Фиорентине»:

"Я с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он обязан преодолевать все сложности. Я ему этого искренне желаю и буду за него болеть».