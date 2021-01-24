Хельсинки, , 16:46 — REGNUM Первая команда России по лыжным гонкам лишена бронзовых медалей, завоеванных в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Об этом стало известно 24 января.

Лыжники показали третий результат по итогам соревнований. Коллектив провел гонку в составе: Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Но из-за неспортивного поведения Большунова они лишены награды.

После финиша российский спортсмен сбил с ног одного из соперников.

«Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований. Он не будет отстранен от будущих стартов. Россия может опротестовать это решение. У них есть 48 часов», — сообщил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей в интервью Expressen.

Вторая российская команда, финишировавшая 4-й, поднялась на III место.