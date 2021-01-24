Рим, , 16:34 — REGNUM Женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Так, российские биатлонистки преодолели дистанцию 4×6 км за, а 1 час 7 минут и 32 секунды без штрафных кругов, использовав девять дополнительных патронов.

На втором месте сборная Германии (+11,0 секунд, 0+6). Замкнули тройку лидеров представительницы Франции (+21,2 секунды, 1+9).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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