Абу-Даби, 24 января 2021, 16:33 — REGNUM Дастин Порье (США) — боец смешанных единоборств (MMA) — победил Конора Макгрегора (Ирландия) в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
Встреча на «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершилась нокаутом во II раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный реванш бойца MMA Хабиба Нурмагомедова (Россия) и Магкрегора:
«Конора он ненавидит. Но где-то внутри него какой-то голос наверняка подсказывает, что если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории», — передает слова Уайта Чемпионат.com.