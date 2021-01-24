Лондон, , 16:27 — REGNUM Экс-главный тренер футбольных клубов «Реала», «Ливерпуля», «Наполи» Рафаэль Бенитес может возглавить «Селтик». Об этом 24 января сообщает The Mirror.

Нынешний главный тренер Нил Леннон — на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов.

Сейччас «Селтик» занимает II место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от лидирующего «Рейнджерс» на 23 очка.

Ранее Бенитес покинул клуб «Далянь Про» (Китай) — контракт рсторгнут по обоюдному согласию из-за пандемии COVID-19.