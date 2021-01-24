Абу-Даби, , 16:16 — REGNUM Конор Макгрегор (Ирландия) — боец смешанного стиля (MMA) — обратился к болельщикам после поражения от Дастина Порье (США). Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макгрегор поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что хочет еще одного — третьего — боя с Порье.

«Дастин — отличный соперник, я жду новой схватки», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Макгрегор проиграл Порье в главном поединке UFC — нокаутом впервые в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На счету — 22 победы и 5 поражений.