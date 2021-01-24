Лахти, Финляндия, , 15:55 — REGNUM Первая лыжная сборная России получила дисквалификацию и была лишена бронзовой медали за неспортивное поведение Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом 24 января сообщает «Матч ТВ».

«Мужская гонка закончилась скандалом. Финн (Йони Мяки — ред.) закрыл коридор Большунову на финише, а тот замахнулся на него палкой (не видно, попал ли) и въехал в соперника после финиша, сбив с ног», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате первая сборная России в составе Алексей Червоткин, Евгений Белов, Дениа Спицов и Большунов была дисквалифицирована, а сам участник скандала получил личную дисквалификацию, срок которой пока неизвестен.

В результате обладаем бронзовых наград стала вторая российская сборная в составе Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Первое место у команды Норвегии, которая завершила эстафету с результатом 1 час 07 минут 56,8 секунды. Второй стала команда Финляндии, которая отстала от лидера на +40,9 секунды.