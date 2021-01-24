Абу-Даби, , 09:56 — REGNUM В сети появилось видео нокаута, в который Дастин Порье (США) отправил Конора Макгрегора (Ирландия) на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Не исключено, что победитель этого боя станет новым чемпионом в легком весе, если владеющий поясом Хабиб Нурмагомедов (Россия) решит не возобновлять карьеру.

Противостояние Порье и Макгрегора стало главным на турнире (UFC в Абу-Даби. Американец нокаутировал 32-летнего оппонента во II раунде.

Согласно котировкам букмекеров, Порье считался андердогом перед боем с Макгрегором.