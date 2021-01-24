Абу-Даби, , 09:44 — REGNUM Боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье (США) победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом 24 янвря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Втреча завершилась нокаутом во II раунде. После поединка президент UFC Дэйна Уайт анонсировал титульный поединок между Порье и бойцом MMA Майклом Чендлером (США).

«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», — передает его слова Чемпионат.com.

Ранее президент Уайт сообщал, что непобежденный российский боец смешанных единоборств и чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если его впечатлят бои на 257 номерном турнире.