Абу-Даби, , 09:39 — REGNUM Дастин Порье — американский боец смешанного стиля (MMA) — одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Американец нокаутировал оппонента во II раунде. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макгрегор прокомментировал поражение от Порье сразу после боя:

«Я долго не был активен, больше года. Большой проблемой стали лоу-кики. Конечно же, я буду активным в 2021 г. Пока хочу провести время с семьей, восстановлюсь — и затем вернусь к работе».

Конор и Дастин подрались во второй раз. Первый бой между ними прошел в 2014 г., тогда ирландец нокаутировал соперника в I раунде.

Макгрегор потерпел 5 поражение в карьере. Бой с Порье стал для него первым после возобновления карьеры.