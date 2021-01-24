Сент-Луис, США, , 09:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У «Сент-Луиса» заброшенные шайбы на счету Тори Крюга (14-я минута, в большинстве), Винса Данна (23-я), Дэвида Перрона (28-я) и Джейдена Шварца (60-я, в пустые ворота).

В составе «Лос-Анджелеса» голы забили Адриан Кемпе (21-я) и Дастин Браун (37-я, при игре 5×3).

Российский защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями за 11 минут 07 секунд игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 25 января снова сыграет с «Лос-Анджелесом».