Абу-Даби, , 09:27 — REGNUM Боец Дастин Порье (США) прокомментировал победу на Конором Макгрегором (Ирландия) на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конор принял этот результат с достоинством… Это был прекрасный бой, но мы деремся за что-то большее. Я вернусь домой и буду заниматься своим фондом. … Я знал, что тайминг Конора лучший, но я справился. Если Хабиб не вернется, то я и Конор — сейчас лучшие в легком весе. Это титульный бой», — сказал он после боя.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во II раунде.

На счету 32-летнего американца — 27 побед при 6 поражениях и 1 несостоявшемся бое.