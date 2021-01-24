Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:1.

Забитыми шайбами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Патрис Бержерон (9-я и 54-я минуты, обе в большинстве), Крэйг Смит (23-я), также отличившийся дублем Брэд Маршан (45-я, 48-я, в большинстве) и Чарли Койл (38-я).

Автором единственного гола «Филадельфии» стал Кевин Хейз, который забил его на 22-й минуте.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился результативными действиями за 22 минуты 33 секунды игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 27 января сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» в этот же день встретится с клубом «Нью-Джерси Девилз».