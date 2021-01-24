Абу-Даби, , 09:18 — REGNUM Боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье (США) победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась нокаутом во II раунде. При этом Макгрегор получил травму ноги в поединке: боец хромал, поднимаясь на ноги после нокаута.

Итак, Макгрегор потерпел пятое поражение в своей карьере. Ирландец становился чемпионом промоушена в 2-х весовых категориях. Бой с Порье стал первым после возобновления карьеры. Летом 2020 г. ирландский спортсмен объявил об уходе из MMA.