Колумбус, США, , 09:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» уверенно переиграл команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

Голами в составе победителей отличились Ник Фолиньо (5-я минута), российские нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко (11-я) и защитник Владислав Гавриков (20-я), Зак Веренски (47-я) и Эрик Робинсон (59-я, в пустые ворота).

У «Тампы» шайбы забили шведский защитник Виктор Хедман (5-я) и чешский форвард Ондржей Палат (20-я, в большинстве).

Российский форвард «Тампы» Александр Волков отличился в матче одной результативной передаче, его коллега — защитник Михаил Сергачёв — не отметился результативными действиями. Российский голкипер «Лайтингз» Андрей Василевский смог отразить 23 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 27 января сыграет с командой «Флорида Пантерз», а «Тампа» в этот же день встретится с клубом «Каролина Харрикейнз».