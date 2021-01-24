Абу-Даби, , 09:11 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Дастин Порье одержал досрочную победу над представителем Ирландии Конором Макгрегором в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 257, который проходил в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В середине второго раунда американский боец прижал своего оппонента к канатам и провел ему точные левый боковой и правый прямой удары руками, а затем еще целую серию точных ударов. В результате Макгрегор упал на пол октагона, где Порье произвел его добивание, и рефери засчитал ирландцу поражение нокаутом.

Отметим, по итогам поединка в активе 32-летнего Дастина Порье стало 27 побед (20 — досрочно) при шести поражениях и одном несостоявшемся бое. У 32-летнего же Макгрегора — 22 победы (20 досрочно) при пяти поражениях.