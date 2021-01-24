Флоренция, Италия, , 09:02 — REGNUM Футбольный клуб из Флоренции «Фиорентина» одержал верх над командой «Кротоне» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

У «Фиорентины» голами отличились полузащитник Джакомо Бонавентура (20-я минута), и сербский нападающий Душан Влахович (32-я).

У гостей забитым мячом отличился нигерийский форвард Симеон Нванкво (66-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Фиорентины» стало 21 очко, в результате чего клуб смог подняться на двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Кротоне» 12 очков и двадцатое место.