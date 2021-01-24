Витория-Гастейс, Испания, , 08:31 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» нанес поражение с разгромным счетом команде из Витории «Алавес» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голами отличились бразильский полузащитник Каземиро (15-я минута), оформивший в матче дубль французский форвард Карим Бензема (41-я и 70-я) и бельгийский нападающий Эден Азар (70-я).

Автором единственного мяча «Алавеса» стал нападающий Хоселу, отличившийся на 59-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи в активе «Реала» стало 40 очков, что позволяет клубу находиться на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. У «Алавеса» 18 очков и семнадцатое место.