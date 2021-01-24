Бирмингем, Великобритания, , 08:31 — REGNUM Футбольный клуб из Бирмингема «Астон Вилла» обыграл с «сухим» счетом команду «Ньюкасл» в перенесенном из-за пандемии матче 11-го тура чемпионата Англии. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Вилла Парк» в Бирмингеме и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились форварды Олли Уоткинс (13-я минута) и нападающий из Буркина-Фасо Бертран Траоре (42-я)

Отметим, по итогам встречи в активе «Астон Виллы» 29 очков после семнадцати туров и восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Ньюкасла» 19 очков и шестнадцатое место.