Монако, , 08:10 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уверенно переиграл команду «Марсель» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Луи II» в Фонвьее и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет во встрече открыл сербский полузащитник «Марселя» Неманья Радоньич, отличившийся уже на 12-й минуте игры.

Однако на этом футбольная фортуна отвернулась от гостей и последовавшие за этим голы чилийского защитника «Монако» Гильермо Марипана (47-я минута), хавбека Орельена Чуаэми (75-я) и черногорского нападающего Стевана Йоветича (90−1-я) принесли победу хозяевам.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, по итогам встречи в активе «Монако», для которого это четвертая подряд победа, 39 очков и четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Марселя» 32 очка и шестое место.