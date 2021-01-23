Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Оттмана Азайтара — бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — уволили за нарушение антиковидных правил. Об этом 23 января сообщает MMA Fighting.

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Азайтар на турнире UFC 257 должен был драться с Мэттом Фреволой.

«Он и его команда срезали свои браслеты… Я даже не знаю, как они это сделали», — отметил президент UFC Дэйна Уайт.Азайтар провел 13 боев, одержав 13 побед.

Ранее стала известна стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Изделие оценивается в $650.

Отмечается, что эта цена соответствует той, что указана в официальном интернет-магазине промоушена.