Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Брэд Маршанд — канадский хоккеист — раскритиковал российских игроков клуба «Вашингтон» за нарушение антиковидных правил. Об этом 23 января сообщает Boston Hockey Now.

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«Мы все знаем последствия нарушения правил… Нам всем подробно рассказывали, что нам разрешено делать, и что не разрешено, так что это их вина», — отметил Маршанд.

Напомним, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов нарушили ковидный протокол и отстранены на 4 матча. НХЛ наложила на клуб штраф в размере $100 тыс.

«Вашингтон Кэпиталз» уже вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без российских игроков в составе.

В нынешнем розыгрыше НХЛ «Вашингтон» одержал в четырех матчах две победы.