Минск, , 13:53 — REGNUM Полузащитник Дмитрий Бородин продлил контракт с «Динамо» (Минск) и отправился в аренду в «Чайку». Об этом 23 января сообщается на официальном сайте минского клуба.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2021 г.

Бородин стал игроком «Динамо» зимой 2020 г, за основной состав сыграл в 5 матчах, отмечает «Матч ТВ».

Летом перешел в «Ислочь», где выступал до конца сезона-2020. Провел за клуб 7 матчей, забил й гол и сделал 2 результативные передачи.