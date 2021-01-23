Даллас, США, , 13:38 — REGNUM Хоккеист клуба НХЛ «Даллас Старз» Джо Павелски поделился впечатлениями от победы над «Нэшвиллом». Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это был только первый матч. Впереди — длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а — в надежной игре Добби», — передает его слова сайт турнира.

Напомним, что вратарь «Даллас Старз» Худобин одержал 100 победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Финалисты Кубка Стэнли — 2020 обыграли в первой игре нового сезона «Нэшвилл Предаторз» — 7:0.

Сам Худобин отразил все 35 бросков, оформив 9-й шатаут в карьере.