Москва, , 13:04 — REGNUM Голкипер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Александр Селихов рассказал о готовности уйти из клуба. Об этом 23 января сообщает «СЭ».

"Контракт в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, то я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — отметил футболист.

Отметим, что в текущем сезоне вратарь не выходил на поле.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.

По его словам, никто из представителей донского клуба не обращался по поводу хавбека.