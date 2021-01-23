Москва, , 12:09 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) заинтересован в услугах защитника «Наполи» (Италия) Кевина Малькюи. Об этом 23 января сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кевин Малькюи — французский футболист, крайний защитник «Наполи». Помимо основного амплуа на поле иногда исполняет роль вингера. Может играть на обоих флангах, однако преимущество остаётся за правым, в т. ч. из-за лучшего владения правой ногой.

Также на игрока претендует «Беневенто».

В текущем сезоне Серии А Малькюи провел 31 минуту. В турнирной таблице РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают III место с 35 очками.