Эр-Рияд, , 11:57 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Ювентус» (Италия) Криштиану Роналду — лучший бомбардир за всю историю футбола — получил предложение стать лицом туризма Саудовской Аравии. Об этом 23 января сообщает The Telegraph.

Спортсмену были готовы платить 6 млн евро за участие в рекламной кампании. Роналду должен был посещать страну, его образ использовали бы для продвижения турнаправления.

В итоге Роналду отказался от предложения.

Кстати, зарплата Роналду в «Ювентусе» — 31 млн евро в год. В сезоне он провел 20 матчей, забил 20 голов, сделал 2 результативные передачи.