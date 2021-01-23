Вашингтон, , 11:11 — REGNUM 23 января стали известны подробности разговора между президентом UFC Дэйной Уайтом и чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (Россия) по поводу возобновления карьеры.

https://twitter.com/espnmma/status/1352812454242373632

«Бой Макгрегора и Порье соберет больше денег, чем твой поединок с Конором. … Представь, что вы сделаете с Конором в еще одном чертовом бою, — заявил Уайт.

Как сообщало ИА REGNUM, бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится в рамках турнира UFC 257 24 января на Бойцовском острове.

В 2018 г. Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Затем Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 г.