Мадрид, , 11:00 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Аталанта» Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью» (Испания). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/NicoSchira/status/1352763163511558144

По данным журналиста Николо Скиры, аргентинский футболист согласовал условия контракта с испанским клубом. Стороны подпишут соглашение до 2023 года, при этом зарплата спортсмена составит 3 млн евро в год.

Гомес перестал тренироваться в общей группе «Аталанты» из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Нынешний контракт Гомеса действует до 2022 г.