Токио, , 10:37 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию всех спортсменов — участников Олимпийских игр в Токио (Япония). Об этом 23 января сообщает Telegraph.

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В МОК хотят ускорить процесс получения вакцины для спортсменов из стран, где пока нацпрограммы вакцинации не запущены.

Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 г.

Ранее Times выпустила материал, в котором утверждалось, что власти Японии негласно приняли решение об отмене Олимпиады и намерены сосредоточиться на том, чтобы провести летние Олимпийские игры в Токио в 2032 г.

Заместитель генсекретаря правительства Японии Манабу Сакаи категорически опроверг эти данные:

«Правительство страны ведет подготовку к тому, чтобы провести Олимпийские игры с 23 июля, эту программу утвердил МОК. Все правительство совместными усилиями ведет подготовку для успешного проведения игр».

Сакаи добавил, что правительство намерено вести подготовку к мероприятию, даже если в дальнейшем будет принято решение о его отмене на фоне эпидемиологической ситуации в мире.