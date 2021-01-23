Париж, , 10:30 — REGNUM Маурисио Почеттино — главный тренер футбольного клуба «ПСЖ», был главным тренером «Эспаньола» с 2009 по 2012 гг. — рассказал 23 января в интервью Cadena Ser, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в начале карьеры мог перейти в «Эспаньол».

»Когда был в «Эспаньоле», хотел тренировать лучших игроков… И Месси был близок к тому, чтобы оказаться в нашем клубе на правах аренды. Мы были близки к этой сделке, но Лео отлично показал себя на Кубке Жоана Гампера, поэтому «Барселона» передумала», — сказал Почеттино.

Месси — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба «Барселона» (Испания), с 2011 г. — капитан национальной сборной Аргентины. Олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.

Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности.

В нынешнем сезоне провел за клуб 22 матча, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.