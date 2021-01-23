Абу-Даби, 23 января 2021, 10:02 — REGNUM Камил Гаджиев — президент AMC Fight Nights Global — поделился ожиданиями от боя между Конором Макгрегором (Ирландия) и Дастином Порье (США), передает 23 января Sport24.
«В таких случаях психологическое преимущество будет иметь большее значение, нежели желание второго реваншировать. … Считаю, что Конор — фаворит», — заявил он.
Встреча пройдет 24 января.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (РФ) поделился ожиданиями от боя между Макгрегором и Порье.
«Вначале активнее будет Конор. В 3−4 раунде, думаю, Дастин победит этого парня», — сказал он на YouTube-канале UFC.