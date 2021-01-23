Ташкент, , 09:36 — REGNUM Сборная Узбекистана по футзалу проведет два товарищеских матча с чемпионами мира — командой Аргентины, сообщили в футбольной ассоциации Узбекистана.

Сборная республики проведет тренировочный сбор с 28 января по 4 февраля. Встречи с футболистами из Аргентины пройдут 2 и 3 февраля. 18 членов аргентинской сборной прибудут в Ташкент 30 января.

Ранее футбольная ассоциация Узбекистана направила Азиатской футбольной конфедерации заявку на проведение в 2022 году чемпионата Азии среди женских команд и среди молодых людей до 23 лет.

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