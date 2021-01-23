Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 7:01.

В составе «Старз» шайбы забили оформивший в матче дубль Джо Павелски (23-я минута, 45-я в большинстве), также отличившийся дублем и записавший на свой счет результативную передачу форвард Александр Радулов (25-я, в большинстве и 35-я), еще один российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов (31-я, в большинстве), финский защитник клуба Эса Линделль (37-я, в большинстве) и финский же нападающий Йоэль Кивиранта (55-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче, который состоится 25 января, «Даллас» снова сыграет с «Нэшвиллом».