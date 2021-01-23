Сент-Пол, США, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Миннесоты» забитыми шайбами отличились шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (6-я минута), Зак Паризе (34-я), Кевин Фиала (59-я, в пустые ворота) и Джордан Гринвей (60-я, в пустые ворота).

Автором единственного гола в составе «Шаркс» стал Мэттью Ньето, отличившийся на 7-й минуте встречи.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов принял участие в матче в течение 10 минут 18 секунд и также не набрал за это время очков.

Отметим, в следующем матче, который состоится 25 января, «Миннесота» снова сыграет с «Сан-Хосе».