Валенсия, Испания, , 08:20 — REGNUM Футбольный клуб из Валенсии «Леванте» сыграл боевую ничью с командой «Вальядолид» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и закончилась с ничейным счетом 2:2.

В составе хозяев голами отличились нападающие Даниэль Гомес (62-я) и Рохер Марти (83-я).

У гостей мячи забили полузащитник Рубен Алькарас (73-я) и форвард Оскар Плано (78-я).

Отметим, по итогам матча «Леванте» набрал 19 очков, что позволяет клубу находиться на десятом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Вальядолида» 20 очков и пятнадцатое место.