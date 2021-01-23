Мёнхенгладбах, Германия, , 08:21 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» уступил команде «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль швейцарский защитник Нико Эльведи (11-я и 32-я минуты), алжирский защитник Рами Бенсебаини (49-я) и французский нападающий Марку Тюрам (78-я).

У дортмундской команды дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд (22-я и 28-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Боруссии» из Мёнхенгладбаха стало 31 очко, клуб находится на четвертом месте турнирной таблицы Бундеслиги. У «Боруссии» из Дортмунда 29 очков и пятое место.