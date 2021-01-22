Париж, , 23:59 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вышел в стартовом составе на матч с «Монпелье» в рамках 21-го тура Лиги 1. На момент перерыва между двумя таймами «ПСЖ» обыгрывает соперника со счетом 1:0, благодаря голу Килиана Мбаппе.

Этот матч стал для бразильского форварда сотым в футболке парижского клуба.

Напомним, что Неймар присоединился к «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя за 222 миллиона евро из «Барселоны».

В текущем сезоне бразилец отличился тремя голами и тремя голевыми передачами в восьми матчах чемпионата Франции.