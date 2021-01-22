Севилья, Испания, , 23:51 — REGNUM Полузащитник итальянской «Аталанты» Папу Гомес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, 32-летний полузащитник привлек интерес испанской «Севильи», которая 22 января начала переговоры о трансфере игрока. Отмечается, что «Аталанта» предпочитает продать игрока за пределы Италии, однако в Серии А игроком интересуются «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома».

В текущем сезоне Гомес отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами в десяти матчах чемпионата Италии.