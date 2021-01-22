Манчестер, Великобритания, , 23:36 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить состав неизменным в текущее трансферное окно.

Согласно информации портала ESPN от 22 января, «Манчестер Юнайтед» отклонил несколько предложений по аренде полузащитника Донни ван де Бека. По данным портала, «дьяволы» стремятся сохранить состав для борьбы за трофеи в этом сезоне. Клуб имеет большие шансы выиграть Кубок Англии, АПЛ и Лигу Европы.

Также «МЮ» не планирует отдавать Джесси Лингарда до конца сезона.