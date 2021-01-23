Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Хэнк Аарон, в свое время с достоинством выдержавший расистские угрозы и грациозно оставивший свой след в истории как один из величайших игроков бейсбола, скончался 22 января. Ему было 86, передает Associated Press.

Близкие Аарона сообщили, что он умер мирно во сне. Причины смерти не ясны.

Аарон сделал свое последнее публичное выступление всего две с половиной недели назад, когда получил вакцину от COVID-19. Он сказал, что хочет помочь донести до американцев, что вакцина безопасна:

«Я очень горжусь собой за то, что сделал что-то подобное. Это всего лишь мелочь, но она может помочь миллионам людей в этой стране».

Аарон установил множество рекордов за 23 года карьеры, проведенные в основном с командами Milwaukee и Atlanta Braves.