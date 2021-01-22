Генуя, Италия, , 23:00 — REGNUM «Дженоа» может приобрести форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча в текущее трансферное окно.

Согласно информации TMW от 22 янврая, итальянский клуб продолжает вести активные переговоры с представителями «армейцев».

По данным источника, клуб из Генуи заинтересован в аренде футболиста, однако стороны не могут договорится о ее сроке. Возможны варианты с арендой форварда на 18 месяцев и 6 месяцев соответственно.

В текущем сезоне аргентинец отличился одной голевой передачей в 13 матчах чемпионата России.