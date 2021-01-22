Милан, Италия, , 22:34 — REGNUM 22 января «Милан» согласовал аренду защитника лондонского «Челси» Фикайо Томори.

Согласно данным пресс-службы «аристократов», срок арендного соглашения был установлен до лета 2021 года. При этом «Милан» будет обладать правом выкупа игрока за 28 миллионов евро по истечению арендного соглашения.

23-летний защитник является выпускником футбольной академии «Челси» и провел за клуб 17 матчей в АПЛ. В текущем сезоне он один раз выходил на поле в футболке «синих».