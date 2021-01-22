Турин, Италия, , 21:56 — REGNUM Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Италии, в котором был одолен «Наполи» со счетом 2:0.

«После матча меня сразу же забрали в комнату для допинг-контроля, поэтому у меня не было времени и возможности отпраздновать с ребятами. Обидно, потому что им было весело.

Ощущения после матча очень хорошие. Но мы должны немедленно сосредоточиться на игре с «Болоньей». Может быть, Кьеллини поблагодарил меня, но если мы не пропустили, то это и благодаря его отличной игре. Я тоже его поблагодарил.

Мы показали в матче с «Наполи», что эта команда жаждет выигрывать трофеи. Мы выигрываем 10-й год подряд, и это свидетельствует о нашем голоде. Мы не хотим останавливаться на достигнутом», — приводит слова футболиста Football Italia.