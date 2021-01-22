Торонто, Канада, , 21:42 — REGNUM Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс не сможет принять участие в очередно матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Встреча начнется 23 января в 3:00 по московскому времени

Согласно данным пресс-службы НХЛ, американец получил повреждение нижней части тела из-за чего пропустит игру.

«У меня нет беспокойства по этому поводу. Была вероятность, что он сыграет сегодня. Однако он не чувствовал себя хорошо, поэтому мы решили поберечь его», — рассказал наставник «Торонто» Шелдон Киф.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 5 (2+3) очка в 5 матчах.