Ливерпуль, Великобритания, , 21:02 — REGNUM Согласно информации портала The Athletic от 22 января, руководство «Ливерпуля» не намерено расставаться с нападающим Мохаммедом Салахом и клуб не беспокоят слухи, распущенные в СМИ о возможном уходе египтянина. Однако «красные» также не спешат начинать переговоры о новом контракте с футболистом. Текущее соглашение Салаха с клубом истекает летом 2023 года.

Вопреки ухудшавшейся из-за пандемии финансовой ситуации, в клубе считают, что египтянин не захочет покидать команду летом.

В текущем сезоне Салах набрал 16 (13+3) очков по системе «гол+пас» в 18 матчах АПЛ.