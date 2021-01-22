Вашингтон, 22 января 2021, 19:27 — REGNUM В интернете появилось видео битвы взглядов между бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором (Ирландия) и Дастином Порье (США). Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport 22 января.

https://twitter.com/btsportufc/status/1352639479614484480

Бойцы проявили дружелюбность, их поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 24 января.

В последний раз Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях — дрался в январе 2020 г. Летом объявил об уходе из MMA. А осенью предложил провести выставочный бой Порье.

Стороны пришли к соглашению.