Омск, , 19:15 — REGNUM Демид Паничкин — форвард «Кузнецких Медведей» — потерял сознание после драки во время матча МХЛ с «Омскими Ястребами». Об этом 22 января сообщает ngs55.

За 6 мин. до конца встречи при счете 4:1 в пользу омской команды возле ворот одной из команд произошла потасовка.

Во время драки хоккеисты упали, а Паничкин ударился головой об лед.

После этого Паничкин потерял сознание.

Сейчас хоккеиста осматривают нейрохирурги, а главный врач лично курирует ситуацию, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.