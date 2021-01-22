Москва, , 18:47 — REGNUM Экс-защитник футубольного клуба ЦСКА (Москва) Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в клубе. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/pfc_cska/status/1352598182555955200

О роли Березуцкого в команде рассказал гендиректор клуба Роман Бабаев.

«Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. … Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении карьеры. … Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами», — сказал он.

До недавнего времени Березуцкий занимал в ЦСКА должность замгендиректора по спортивным вопросам. В тренерском штабе он присоединился к брату Василию, который работает в нем с августа 2020 г.